Napoli, 4 gol nel segno di Maradona: poker come alla Roma un anno fa

4-0 alla Lazio, come era stato 4-0 un anno fa. Il Napoli vince nel segno di Maradona - e nella serata di Diego, la cui statua è stata svelata per i tifosi nello stadio che porta il suo nome - e lo fa ancora con quattro gol: Zielinski, due volte Mertens e anche Fabian a chiudere i conti.

Un poker che fa venire in mente quello di un anno fa: nella prima gara di campionato dopo la scomparsa del Pibe, infatti, gli azzurri di Gattuso avevano incrociato la Roma a Fuorigrotta (29 novembre 2020) e ne erano usciti con un altro 4-0 grazie ai gol di Insigne, Mertens, Fabian e Politano. Un doppio poker che per tanti tifosi azzurri non sembra essere solo una coincidenza.