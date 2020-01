LEGGI ANCHE

«90 minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale è grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme. Siete la nostra carica. Forza Napoli». Un messaggio diretto, chiaro, anche banale ma efficace quello di Arek Milik , che meglio di tutti i compagni di squadra ha saputo ringraziare il pubblico del San Paolo dopo il ritorno delle Curve nel match con la Lazio. «Solo insieme possiamo superare le difficoltà» gli fa ecoUna partita monumentale quella di Lorenzo Insigne , che ha deciso il match, ma anche di, paladino ritrovato della difesa: «Vittoria sofferta ma meritata!! Serve questa grinta sempre!! Bravi tutti, ora testa al campionato! Forza ragazzi!» ha scritto il greco sui social. Protagonista per pochi minuti anche il neo azzurro: «Felice per il mio esordio con ile orgoglioso della qualificazione ottenuta» i primi pensieri dello slovacco. Accanto a lui, Piotr Zielinski: «Grande partita... bravi ragazzi».