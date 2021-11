Napoli-Lazio, parla Spalletti: la conferenza della vigilia live

Luciano Spalletti torna a parlare alla vigilia di Napoli-Lazio. Live sul Mattino.it dalle 14.30.

La sconfitta di Mosca

«Giocare a Mosca è complicato, prendere gol dopo 30’’ deve far pensare prima me, per quelli che sono i messaggi che passo ai calciatori».

L'emergenza infortuni

«La nostra è una rosa di alto livello. A inizio stagione avevamo problemi di assenze e siamo riusciti a raggiungere il nostro risultato. Attraverso le risposte che daremo vedremo l’impronta sul nostro cammino: ma non dobbiamo dimostrare niente né innervosirci, dobbiamo solo lavorare in maniera seria quotidianamente. Tutte le volte mettendoci qualcosa in più».