Napoli-Lazio, ecco le leggende: allo stadio gli ex compagni di Diego

Sarà omaggiato anche domani, prima di Napoli-Lazio, Diego Armando Maradona a ormai un anno dalla sua scomparsa. La società azzurra svelerà insieme ai tifosi una statua di Diego che farà il giro di campo, e allo stadio saranno presenti anche gli ex compagni del Pibe in azzurro, che nelle scorse settimane hanno costituito l'associazione Le Leggende del Napoli.

A svelarlo sui social è Alessandro Renica, ex difensore degli anni scudettati: «Dopo un cordiale e costruttivo confronto con il presidente De Laurentiis abbiamo accettato di partecipare alla serata dedicata a Maradona domani, in occasione della partita con la Lazio. Speriamo che sia l'inizio di un momento di unione definitivo. Come diceva il capitano, dobbiamo vincere, devono essere felici e orgogliosi di noi i nostri tifosi».