Tensione alle stelle ieri al San Paolo nel finale di Napoli-Lazio terminata 3-1. A seguito di un fallo di Manolas su Correa, in un duro faccia a faccia tra, è intervenuto nella lite ilfisioterapista dei biancocelestriche ha rivolto al tecnico partenopeo frasi razziste, chiamandolo terrone. Con una nota, Maggi stesso si è voluto scusare con mister Gattuso. Ecco le sue parole:«Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso».