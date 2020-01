LEGGI ANCHE

🔵🔵 L'@sscnapoli risorge con Lorenzo #Insigne: un gol del capitano in apertura di gara elimina dalla #CoppaItalia la @OfficialSSLazio detentrice del trofeo e proietta i partenopei in semifinale di 💪 pic.twitter.com/nQzdvAaEYT — La UEFA (@UEFAcom_it) January 21, 2020

Un ruolino di marcia da retrocessione, poi un colpo di reni anche se in. Ildi Gennaro Gattuso si aggiudica la seconda vittoria in casa della sua gestione dopo quella contro il Perugia, sempre in Coppa, e guarda con più serenità al futuro dopo essersi messo in tasca il pass per la qualificazione alla semifinale del torneo.Anche l'Uefa ha voluto sottolineare la vittoria degli azzurri che hanno eliminato dalla Coppa i campioni in carica della Lazio. «Il Napoli risorge con Lorenzo Insigne : un gol del capitano in apertura di gara elimina dalla Coppa Italia la Lazio detentrice del trofeo e proietta i partenopei in semifinale» il tweet. La squadra ditornerà a giocare anche in Champions League il prossimo 25 febbraio negli ottavi contro il