Insigne e la neve, Mertens a Roma: mini-vacanza azzurra dopo la Lazio

Al fischio finale di Lazio-Napoli la gioia ha travolto il Napoli di Luciano Spalletti, che ha poi ordinato il rompete le righe per i successivi due giorni: l'allenatore toscano ha concesso a tutta la squadra 48 ore di pausa in attesa di poter rientrare poi domani al Konami Center di Castel Volturno per preparare la sfida di domenica sera al Maradona contro il Milan.

L'occasione giusta per staccare la spina per tanti azzurri: Ospina, Mertens e Fabian Ruiz sono rimasti a Roma, dove hanno trascorso due giorni in compagnia delle rispettive famiglie. Per l'attaccante belga anche un salto all'Antico Vinaio nella sua sede capitolina, per un pranzo veloce. Lorenzo Insigne, invece, ha scelto la montagna, così come Juan Jesus che si è concesso qualche ora a Roccaraso.