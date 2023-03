Napoli-Lazio. Zielinski, mancata la lucidità: «Ho fatto i complimenti a Sarri»

Una serata storta per il Napoli di Spalletti, come sottolineato anche da Piotr Zielinski dopo la sconfitta contro la Lazio. «Mancava qualità? Non lo so se è questa la motivazione della sconfitta. Sicuramente nel primo tempo potevamo fare di più, ne abbiamo parlato negli spogliatoi e nella ripresa è andata meglio. Ma ci è mancato qualcosa soprattutto negli ultimi venti metri. Restiamo ottimisti perché stiamo facendo un buon lavoro».

«La Lazio ha fatto un'ottima partita, diversa dal solito, ma anche noi siamo stati meno lucidi e l'abbiamo visto in campo. Ci è mancata la solita lucidità e ne abbiamo pagato lo scotto» ha spiegato Zielinski a Dazn. «Nello spogliatoio abbiamo detto che non è successo niente: ok la sconfitta ma dobbiamo concentrarci subito, sabato affrontiamo l'Atalanta e non sarà facile, abbiamo bisogno di tre punti. A fine partita ho salutato Sarri e gli ho fatto i complimenti per la partita. Quello che abbiamo fatto con lui è stato importante, avremmo meritato di più ma oggi con Spalletti speriamo di raggiungere quell'obiettivo».