Napoli-Le Normand, troppo alta la clausola dello spagnolo

Sarà difficile immaginare Robin Le Normand in maglia Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club azzurro non è intenzionato a pagare una clausola rescissoria alta come quella presente nel suo contratto.

Lo spagnolo potrebbe liberarsi con 50 milioni di euro, ma è più probabile che si vada a puntare su altri profili seguiti per la sostituzione di Kim. Il Napoli investirà la clausola che sarà pagata dal Bayern per portare a casa il sudcoreano.