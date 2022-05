Napoli, le prime parole di Olivera ai tifosi: «Un saluto a tutti voi»

Arrivano da Twitter le prime parole ufficiali di Mathias Olivera come calciatore del Napoli. Il neo difensore azzurro ha voluto inviare un messaggio video: «Voglio salutare tutti i tifosi, forza Napoli sempre!» ha detto Olivera, che nel frattempo - dopo la firma ufficiale con il club azzurro - è tornato in patria per giocare con la nazionale uruguaiana.