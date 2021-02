A due punti dalla zona Champions con una partita ancora da recuperare. E in bagarre viva per entrare nell’Europa che conta. La stagione del Napoli è stata un’altalena di risultati ed emozioni - come anche la vittoria contro la Juventus di sabato sera dimostra - ma di certo non è ancora finita. Anzi, adesso viene il bello: con Roma, Juventus, Atalanta e Lazio si giocheranno i posti europei e i dati di proiezione da qui alla fine del campionato sembrano dare una speranza alla squadra di Gattuso.

Secondo l’ultimo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), infatti, il Napoli potrà concludere questo campionato al quarto posto, conquistando così l’accesso alla zona europea: lo studio, effettuato sui maggiori campionati europei in base alle statistiche e ai numeri messi insieme fin qui dai club in stagione, premia gli azzurri che scatteranno nel finale di campionato con la possibilità di chiudere dietro la Juventus terza.

Secondo i dati (analizzati fino alla scorsa giornata di campionato) di questo protected ranking all’Inter andrebbe la vittoria finale del campionato - ieri i nerazzurri hanno scavalcato il Milan -, primi davanti ai cugini rossoneri. Roma e Atalanta concluderebbero la sestina delle posizioni europee, mentre sarebbe la Lazio di Inzaghi la squadra che finirà al 7° posto.

