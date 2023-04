Napoli, Leao e Theo zittiscono gli azzurri: la foto virale

Una bella rivincita quella di Rafael Leao e Theo Hernandez, protagonisti ieri sera al Maradona di una prestazione maiuscola contro il Napoli che riporta il Milan in semifinale di Champions League. Per i due rossoneri anche una foto provocatoria all'interno dello spogliatoio subito dopo il fischio finale: il terzino francese si indica le parti basse, l'esterno portoghese invece zittisce quelli che lo hanno fischiato per tutto il match. La foto è diventata immediatamente virale in rete.