Napoli-Lecce, l'Analisi Ignorante: gioite, è finita la stagione

Descrivi la stagione del Napoli in quattro parole: Signore Pietà, Cristo Pietà.

GIOITE: è finita la Stagione. È fernuto stu sperpetuo, con gran lazzo dei nostri fegati.

Interessante comunque notare come l' anno scorso abbiamo festeggiato alla fine del campionato, e quest' anno... pure, anche se per ragioni completamente diverse

Calzona è coerente fine alla fine, Bat Juan titolare anche oggi. Ci saranno delle cose che non sappiamo sulla titolarità di JJ. Io mi arrendo.

Coerente anche Anguissa, che dorme con la zizza in bocca da un anno ed il Lecce per poco non ne approfitta, con Dorgu.

Ma in generale sono coerenti un po' tutti Vergognosi fino all'ultima gara.

Su questo nulla da eccepire

Lecce in ciabatte, noi in wallera a tracolla.

Il telecronista de (la mamma di) Dazn si esalta per i gol dell' Atalanta, lanciandosi in improbabili calcoli per l' ambitissima zona Conference. Come se a noi fottesse qualcosa

E i minuti scorrono così. Con il pubblico che espone striscioni per ricordare ad uno ad uno tutte le FIGUREMMERD fatte in questa stagione. Poi ad un certo punto si fermano. Avevano finito la stoffa

Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: sono talmente preso dalla partita che sto contando i SECONDI che mancano alla fine.

Segui l'Analisi Ignorante su Facebook

Ripresa

MIRACOLO! Calzona scopre che si possono fare i cambi prima del 70' e mette dentro Ngonge e Raspa

Ed un pochino ci proviamo. Nulla di trascendentale, eh ma almeno mostriamo segni di vita

Prendiamo anche un palo con Cajuste, che è il migliore in campo. Ed è quanto dire

Quanti tiri bellissimi volete mandare sul legno?

Sí

Ngonge, che in 15 minuti ha fatto di Politano nell' ultimo TRIMESTRE, centra la traversa. MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Calzona, che all' ultima ha cacciato il coraggio,toglie persino un centrocampista per mettere l'ultimo Capefrittata.

Ma niente, non segnamo manco con le mani. E più passano i minuti, più mi sale il complottismo e più mi chiedo se non sia stato PAPPY MERAVIGLIAO a chiedere di non vincere la partita per non andare in Conference.

Come se ci fosse il bisogno di Chiederlo poi.

Ma poi mi dico che sono proprio uno SCIOCCONE. Se gliel' avesse chiesto, sicuro avrebbero vinto per dispetto

Intanto, J DI LO, che normalmente rimaneva in campo pure su una gamba sola, viene sostituito nel finale, giusto per fargli prendere la Standing Ovation al contrario

CHIFFIIIIIII (così, da contratto)

Finisce 0-0.

Si chiude così nella maniera più indegna, una delle stagioni più indegne di sempre. Quella in cui ci siamo conquistati il titolo di 'Peggiori Campioni d'Italia di sempre '. Una roba che se ci dicono che siamo il Leicester d'Italia, adesso ad offendersi sono quelli del Leicester.

È venuta pure meno la storiella degli anni consecutivi in Europa, dato che l' anno prossimo la guarderemo dal divano. Proprio nell' anno in cui ci va mezza serie A.

Non c è da farne una tragedia. In fondo se vi avessero chiesto di scegliere tra uno Scudetto e il decimo posto o due secondi posti di fila, voi cosa avreste scelto? Io la prima opzione tutta la vita. Quindi mi tengo il fiele, epperò fa rabbia pensare che una squadra così, se solo si fosse impegnata un minimo, non dico avrebbe rivinto lo Scudetto, ma certo in Champions ci sarebbe andata in carrozza.

Per il futuro, è ancora tutto da vedersi, a cominciare dalla panchina. La mia fonte, che la settimana scorsa aveva detto che era fatta con Gasperini, adesso mi ha detto che verrà Conte ed io comincio a nutrire il sospetto che la mia fonte ne sappia meno di me, ma non glielo dirò.

E niente. Siamo sopravvissuti alla SerieB, a Corbelli, a Naldi, al Napoli di Agostinelli e alla C. Sopravviveremo anche a questo e, come la Fenice, risorgeremo dalle nostre ceneri. Non prima però di avervi abboffato di Kitammuorti

Vado a dire alla mia psicologa di intestare le fatture alla SSC Napoli, ciao