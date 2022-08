Live Napoli-Lecce 0-0: Spalletti fa sei cambi, c'è Ndombele

Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spalletti cambia il Napoli contro il Lecce: sei volti nuovi per rispondere alla Roma.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 91 Ndombele; 21 Politano, 7 Elmas, 81 Raspadori; 9 Osimhen.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 11 Lozano, 13 Rrahmani, 18 Simeone, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 59 Zanoli, 68 Lobotka, 70 Gaetano, 77 Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Lecce (4-3-3)

30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 13 Tuia, 97 Pezzella; 14 Helgason, 42 Hjulmand, 7 Askildsen; 11 Di Francesco, 9 Colombo, 22 Banda.

A disposizione: 1 Bleve, 36 Samooja, 5 Pongracic, 8 Bistrovic, 16 Gonzalez, 19 Listkowski, 24 Frabotta, 25 Gallo, 26 Ciucci, 27 Strefezza, 29 Blin, 77 Ceesay, 80 Berisha, 93 Umtiti, 99 Rodriguez. All. Baroni.