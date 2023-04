Lecce-Napoli, il sorriso di Meret: «Ora rifacciamoci in Champions»

«Siamo contenti della vittoria, dovevamo ripartire dopo il Milan. Non era facile qui ma abbiamo portato il risultato a casa» parola di Alex Meret, che applaude il suo Napoli. «Abbiamo sofferto più del solito, c’era tensione e voglia degli avversari di conquistare almeno un punto: siamo stati bravi a tenere fino al triplice fischio. È importante avere la fiducia tra di noi, soprattutto nel reparto difensivo, c’è sempre il compagno che aiuta l’altro: fiducia molto alta, ci aiuta a costruire meglio le partite».

«Siamo tutti parte di un grande gruppo, ora però non dobbiamo ripetere gli errori della gara con i rossoneri. Pensiamo alla Champions, vogliamo portare a casa un risultato positivo, cercheremo ovviamente di trovare altre soluzioni» ha detto a Dazn il portiere. «La doppia sfida con il Milan? A Milano siamo stati bravi, poi in casa abbiamo commesso troppi errori. Il Milan è quella che ci ha creato più problemi ma lavoreremo per ovviare in vista della Champions».