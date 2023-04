Napoli-Lecce, Osimhen resterà ai box

Victor Osimhen non rientrerà a Lecce: in vista della trasferta pugliese di venerdì prossimo, infatti, l'attaccante azzurro non si è allenato, ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore che l'ha costretto a saltare la sfida di domenica scorsa contro il Milan.

Anche questa mattina a Castel Volturno, Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra, ben lontano dai compagni di squadra che nel frattempo preparano con Spalletti la trasferta. Piccolo spiraglio di luce invece per Mathias Olivera: il terzino uruguaiano, oggi ha fatto lavoro individuale in campo. Domani si capirà in rifinitura se potrà essere con i compagni tra i convocati.