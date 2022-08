Napoli-Lecce, probabili formazioni: Spalletti lancia Raspadori e Politano

Giacomo Raspadori in rampa di lancio: prende sempre più quota la possibilità che domani sera indosserà una maglia da titolare contro il Lecce. Ha fatto bene nell'esordio a Firenze e dovrebbe essere riproposto da primo minuto da Luciano Spalletti anche per cominciare un po' di turnover tenendo presente le sei partite che attenderanno gli azzurri fino alla sosta di settembre.

Raspadori agirebbe, quindi, dietro la punta centrale Osimhen, come nel secondo tempo del Franchi contro i viola. Possibile anche un altro cambio nel reparto offensivo e cioè l'inserimento di Matteo Politano al posto di Lozano ma c'è anche Elmas in corsa per una maglia da titolare.

Non sono previste invece novità in difesa: il Napoli ha chiuso le ultime due partite senza prendere gol e l'intenzione di Spalletti è di proseguire con la stessa linea a quattro, davanti a Meret, confermato in porta.