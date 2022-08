Napoli-Lecce, probabili formazioni: Raspadori e Olivera subito titolari

Qualche cambio stavolta Luciano Spalletti lo farà, sarà turnover contro il Lecce, questo è certo tenendo presente le sei partite che attendono il Napoli fino alla sosta: un tour de force a cominciare dalla prossime due sfide contro Lazio e Liverpool. Tre o quattro, le novità rispetto alla formazione schierata al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico sta valutando i recuperi rispetto alla gara di domenica sera e continuerà a farlo stamattina a Castel Volturno nell'ultima sgambatura in vista del match di stasera al Maradona: niente ritiro ieri per gli azzurri che si ritroveranno direttamente questa mattina al centro sportivo in vista poi dell'impegno contro il Lecce. Previsti stasera 40mila spettatori, un altro gran bel colpo d'occhio in attesa poi della prossima attesissima sfida di Champions League contro i reds di Klopp in programma mercoledì prossimo a Fuorigrotta.

In rampa di lancio Giacomo Raspadori, schierato da Spalletti nel secondo tempo contro i viola e tra i più brillanti e pericolosi contro la Fiorentina. Il suo inserimento dal primo minuto significherà partire con il 4-2-3-1, modulo modificato dal tecnico a Firenze rispetto al 4-3-3 iniziale proprio al momento del suo ingresso in campo: Raspadori tra le linee e che agisce centralmente alle spalle di Osimhen, il nigeriano che da prima punta sta assicurando sia la profondità che la partecipazione alla manovra. Un'opzione questa nella formazione titolare che ha preso decisamente quota: il candidato ad uscire dovrebbe essere Zielinski con Lobotka e Anguissa centrali di centrocampo (meno efficace del solito lo slovacco contro la Fiorentina, tra i migliori invece il francese nonostante l'ammonizione dopo soli due minuti). Eljif Elmas invece potrebbe partire tra i tre in attacco al posto di Kvaratskhelia, stesso discorso per Matteo Politano al posto di Lozano. Comincerà dalla panchina Ndombele che ha giocato l'ultimo spezzone di gara contro la Fiorentina e sarà lanciato gradualmente nella mischia da Saplletti visto che non ha giocato amichevoli nel precampionato con il Tottenham.

Un cambio in vista anche in difesa, Mathias Olivera terzino sinistro al posto di Mario Rui: sarebbe così l'esordio dal primo minuto per il laterale acquistato dal Getafe, oltre a quello di Raspadori. Difesa azzurra che ha fatto molto bene contro Monza e Fiorentina con Meret rimasto imbattuto per due partite consecutive, Napoli che nelle ultime due gare ha dato un grande segnale di compattezza in fase difensiva con il contributo importante nei rientri di centrocampisti ed attaccanti. Ha funzionato bene la coppia centrale composta da Rrahmani e dall'ottimo Kim, il sudcoreano sempre più leader del reparto arretrato, anche se Ostigard e Juan Jesus rappresentano due alternative di livello che danno le necessarie garanzie. Quindi, c'è anche l'ipotesi che possa giocare dall'inizio il centrale norvegese o quello brasiliano e che quindi la coppia iniziale sarebbe Ostigard-Kim, oppure Rrahmani-Juan Jesus.

Il tecnico del Lecce è Marco Baroni, che è entrato nella storia azzurra per il gol di testa contro la Lazio al San Paolo, sua la rete della vittoria il 29 aprile 1990 nel giorno del secondo scudetto del Napoli. «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha nulla da invidiare a Inter, Milan, Juve e che dispone di un attacco pazzesco: ci sono le premesse per andare a fare una gara di grande concentrazione. Ovvio che per venirne a capo non dobbiamo sbagliare nulla», ha detto il tecnico nella conferenza stampa di vigilia. «A Napoli ho vissuto il miglior momento della mia carriera, giocando con campioni che mi hanno fatto sentire un campione. Napoli ha grande passione e ci torno da avversario. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo andare con onore a giocare la nostra gara», ha aggiunto l'allenatore del Lecce. Indisponibili Cetin e Dermaku, in panchina Umtiti, il grande colpo di mercato del Lecce, il difensore francese proveniente dal Barcellona.