Osimhen e Zielinski forzano i tempi di recupero e proveranno ad esserci domenica pomeriggio con il Lecce al Maradona. Mario Rui resta in dubbio ed alla truppa dei "degenti" si aggiunge anche Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro lamenta una tendinopatia che lo ha costretto a lavorare soltanto in palestra stamani a Castel Volturno con il resto dela squadra che si è allenata sotto gli ordini di Francesco calzona e sotto un rapido sguardo di Giovanni Manna (anche stamani presente nel quartier generale del Napoli) . La presenza di Rrahmani contro i salentini nell'ultima uscita stagionale degli ormai ex campioni d'Italia è da considerarsi almeno in forse. Molto dipende dal tendine interessato (nel report del Napoli non era specificato): la clinica suggerisce cautela.

Si vedrà nei prossimi giorni. In caso di forfait è pronto Juan Jesus con Ostigard confermato in difesa, ma dirottato avambraccio destro. Per il resto sarà formazione tipo con le incognite dettate da Osimhen e Zilineski. I due hanno svolto un lavoro differenziato, ma hanno ripreso comunque confidenza con il terreno di gioco. Entrambi andranno via a fine stagione (come tanti altri) ed hanno voglia di salutare il pubblico del Maradona per l'ultima volta con la maglia azzurra sul petto. Zielinski è fermo ai box da oltre un mese per un infortunio al polpaccio (non gioca dal match esterno al Castellani di Empoli del 20 aprile scorso) a luglio si trasferirà all'Inter e nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 30esimo compleanno congedandosi da amici, compagni e tifosi.

Osimhen invece ha saltato al trasferta di Firenze per un affaticamento muscolare (coincisa anche con una noia al ginocchio che si sta portando dietro da tempo) e proverà ad essere in campo dall'inizio per regalare l'ultima gioia al popolo napoletano.

Magari l'ultimo sigillo – perché no, anche più di uno – dopo i 15 centri di questa stagione prima di fare le valigie direzione Parigi o più probabilmente la Premier. Si vedrà. Per il momento il bomber mascherato ed il polacco hanno prenotato un posto al Maradona per essere comunque presenti quando calerà il sipario sul campionato.