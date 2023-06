Per la prima volta sono stati vinti al Sud lo scudetto di serie A e quello della Primavera. Il secondo è andato al Lecce, che ha battuto in finale la Fiorentina.

Quella pugliese, che è riuscita a riconfermarsi nella massima serie grazie all'ottimo lavoro di Marco Baroni (il difensore che segnò il gol del secondo scudetto del Napoli nel '90), è anche la squadra che ha vinto più tornei Primavera: tre. Il Napoli è fermo a quello del '79, firmato da Mario Corso, il fuoriclasse dell'Inter, il maestro della punizione a foglia morta che cominciò a Soccavo la sua carriera di tecnico.

APPROFONDIMENTI Kim-United, avvisato l'entourage: clausola da 60 milioni a luglio Napoli, la città azzurra dei 100 murales: ecco quello di Leticia Mandragora

Il Lecce ha una struttura bene organizzata. A capo dell'area tecnica c'è uno dei più esperti direttori in attività, Pantaleo Corvino. E al vertice del settore giovanile un ex centrocampista della Nazionale, il pugliese Marco Delvecchio. Nello staff tecnico figura Ernesto Chevanton, talentuoso ex attaccante uruguaiano: uno che ha tanto da insegnare ai ragazzi che indossano la maglia giallorossa.

E' un positivo segnale, quello degli scudetti di Napoli e Lecce. Rimarca il rilancio del calcio meridionale dopo anni difficili, con fallimenti non soltanto tecnici. Le proprietà di Napoli e Lecce sono solide e hanno progetti - su differenti livelli - da sviluppare. La migliore garanzia possibile per le loro tifoserie.

E adeso l'attenzione si sposta sulla Nazionale under 20 impegnata nella finale contro l'Uruguay. Con Carmine Nunziata, originario di San Gennaro Vesuviano, in panchina.