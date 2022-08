Spalletti, il turnover non funziona: «Troppo lenti, ma dovevo provare»

Secondo pareggio di fila in campionato e la sensazione che qualcosa non vada in campo. «Abbiamo forzato perchè loro si sono chiusi lì ed è diventato tutto più difficile con pochi spazi. Ma eravamo lenti soprattutto nel primo tempo» ha spiegato Luciano Spalletti. «Bisogna dare minutaggio a tutti. In questa vicinanza di gare non è pensabile giocare con gli stessi. Faccio i cambi perchè ho una rosa di livello per cui si va a usare tutti i calciatori tanto non hanno possibilità di recuperare con due giorni di recupero sempre gli stessi».

«Dovevamo vedere all'opera i nuovi, oggi ritenevo fosse la gara corretta per provarli» ha continuato a Dazn. «Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà per la poca velocità della palla. Nella ripresa la gara l'abbiamo fatta senza però trovare spazi per incidere con dei movimenti puliti andando a prendere quelle posizioni che volevamo prendere».