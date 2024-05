Secondo trofeo per l'Associazione delle Napoli Legends. Vittoria sul Frosinone & Friends allo stadio Stirpe per 8-6. Nella partita benefica per Admo (Associazione donatori midollo osseo) organizzata dall'Associazione Nazionale Attori, in diretta su Dazn, ad aprire le danze è stato Diego Armando Maradona Jr. su assist di Bruno Giordano. A seguire doppiette del Tanque German Denis e di Emanuele Calaiò e 3 gol degli attori napoletani. Ottima la partita di Beppe Incocciati in versione assistman. In difesa brillante prestazione di Ciccio Colonnese e del capitano Paolo Cannavaro, reduce con il fratello Fabio dalla salvezza dell'Udinese, ottenuta domenica scorsa proprio sul campo del Frosinone. Sulle fasce Nicola Mora e Christian Maggio. In porta si sono alternati Raffaele Di Fusco e Gennaro Iezzo che ha subito un grave infortunio al tendine d'Achille.

Questi gli ex azzurri scesi in campo: Raffaele Di Fusco, Gennaro Iezzo, Paolo Cannavaro, Fabiano Santacroce, Francesco Colonnese, Ivan Rizzardi, Alessandro Renica, Nicola Mora, Christian Maggio, Francesco Montervino, Andrea Dossena, Luca Altomare, Stefan Schwoch, Giuseppe Incocciati, Diego Armando Maradona Jr., Bruno Giordano, German Denis, Emanuele Calaiò e Andrea Silenzi.

Alla fine sono stati Paolo Cannavaro e Bruno Giordano ad alzare il trofeo davanti ad uno stadio strapieno con 16.000 spettatori che hanno dato un contributo alla ricerca contro le malattie del midollo osseo. «Mai smettere di lottare» come ha scritto Gokhan Inler sulla pagina social delle Napoli Legends, che hanno vinto due tornei a Verona e Frosinone ma ancora non hanno giocato a Napoli o in Campania.