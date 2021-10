Napoli-Legia senza tifosi polacchi: divieto della Prefettura per l'Europa

Brutta notizia per i tifosi polacchi che avrebbero voluto seguire da vicino Napoli-Legia Varsavia. Come riportato dal club azzurro, la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro di Europa League del prossimo 21 ottobre.

