Napoli-Legia, parte la sfida social: «Murales? I nostri sono migliori»

Napoli-Legia Varsavia è già cominciata. Almeno sui social. I polacchi, infatti, dai loro account in rete hanno "provocato" i prossimi avversari della sfida di domani al Maradona: «Napoli è famosa per i suoi murales, ma ne abbiamo di migliori noi a Varsavia» si legge dagli account polacchi, con il Legia che ha postato una foto di tifosi ad un murales che ricorda il ritorno in Europa dei propri beniamini.

