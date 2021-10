Il Legia Varsavia aspetta il Napoli: «Gruppo equilibrato, ce la giochiamo»

Due vittorie nelle prime due uscite del Gruppo C di questa Europa League. Il Legia Varsavia di Czesław Michniewicz vola in Europa ed in vetta alla classifica grazie al doppio 1-0 con cui ha battuto prima lo Spartak a Mosca e poi ieri sera il Leicester in casa. «Dopo la vittoria dello Spartak a Napoli, la situazione attuale non ci garantisce nulla in termini di passaggio del turno» ha chiarito l'allenatore polacco. «Vogliamo giocare al meglio in ogni partita, poi vedremo cosa succederà dopo».

«So che questo gruppo è equilibrato. Il Napoli, che batte tutti in Serie A alla fine si arrende allo Spartak, che abbiamo battuto noi alla prima. Questo mostra che ci sono squadre equilibrate che giocano nel gruppo» ha detto Michniewicz. «Siamo in Europa League, stiamo parlando del livello più alto: che si tratti di Leicester o Napoli, sono squadre che vogliono giocare la Champions il prossimo anno. Lo sogniamo anche noi, ma prima dobbiamo mostrare la nostra squadra migliore in Europa League: ce la giocheremo con il Napoli, ma prima pensiamo alla prossima partita contro il Lechia Gdansk.