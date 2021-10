Napoli-Legia, Mertens titolare? «Ci vediamo giovedì»

«Ci vediamo giovedì, ragazzi». Questo il messaggio inviato a tutti da Dries Mertens direttamente via social. Il belga ha postato una foto insieme con Victor Osimhen durante l'esultanza dell'ultima domenica contro il Torino, match in cui ha giocato l'ultima parte di gara mettendo anche il suo zampino nel gol defisivo. Che sia quella col Legia Varsavia del prossimo giovedì la volta giusta per rivederlo in campo dal primo minuto?