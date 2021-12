Live Napoli-Leicester 2-0 Elmas raddoppia su magia di Zielinski

Napoli e Leicester si sfidano nell'ultima giornata del gruppo C di Europa League, il gruppo più equilibrato della seconda competizione europea. Grazie alla vittoria sul Legia Varsavia, le foxes sono prime in classifica a 8 punti, mentre il Napoli s'è fatto battere e raggiungere dallo Spartak Mosca a quota 7. Tutto è ancora possibile.

Dopo due minuti Leicester già vicinissimo al vantaggio, salvano Rui e Meret. Napoli quasi sperimentale in formazione ma che non rinuncia a combattere. E al 3' grande palla di Petagna per Ounas che insacca in rete per il vantaggio azzurro. E l'algerino va pure vicino al raddoppio una decina di minuti dopo, di poco alto. Tuttavia gli inglesi non ci stanno e si rendono pericolosi almeno tre volte.

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 4 Demme, 20 Zielinski; 33 Ounas, 11 Lozano, 7 Elmas; 37 Petagna.

A disposizione: 25 Ospina, 72 Boffelli, 2 Malcuit, 14 Mertens, 21 Politano, 44 Manolas, 82 Vergara. All. Spalletti.



Leicester (4-2-3-1)

1 Schmeichel; 27 Castagne, 6 Evans, 4 Soyuncu, 5 Bertrand; 25 Ndidi, 8 Tielemans; 22 Dewsbury-Hall, 10 Maddison, 7 Barnes; 9 Vardy. All. Rodgers.

Arbitro: Lahoz (Spagna).