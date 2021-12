Elmas si prende il Napoli di Spalletti: «Dimostrato di essere squadra»

Due gol per prendersi la qualificazione e aiutare il suo Napoli nella sua Europa: «È stata una notte importante per noi perché ci siamo qualificati» le parole di Eljif Elmas a fine gara, autore di due gol pesantissimi. Sono felice per i gol ma ancora di più per la qualificazione. Abbiamo fatto un buon lavoro, dimostrando che siamo una buona squadra».

«Io gioco dove vuole Spalletti, provo a fare sempre il meglio in campo. Spero di poter fare ancora meglio, ma anche io non so ancora quale sia il mio ruolo migliore» ha continuato il centrocampista macedone, stasera titolare azzurro, primo nel suo ruolo a segnare in Europa una doppietta in azzurro dopo Marek Hamsik nel 2015.