Napoli, Insigne è ancora ai box: Mertens e Ghoulam in gruppo

Luciano Spalletti fa la conta dopo la vittoria contro la Juventus di sabato sera, tanti sono gli azzurri non proprio al massimo fisicamente che dovranno essere valutati in vista del match di esordio in Europa League del prossimo giovedì, in Inghilterra contro il Leicester.

Tra questi anche il capitano Lorenzo Insigne: l'azzurro questa mattina al Konami Center ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo con i compagni mentre Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Lobotka ancora out: lo slovacco ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo.