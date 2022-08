Napoli, il Leicester va su Meret: l'azzurro rimpiazzerà Schmeichel

Kasper Schmeichel pronto a trasferirsi al Nizza: secondo quanto riportato da Sky Uk, è cominciato il giro dei portieri che potrebbe vedere il danese figlio d'arte dei Leicester lasciare il club inglese dopo undici stagioni e spostarsi in Ligue 1. Al suo posto è corsa a tre: Dubravka e Raya i nomi dei sostituti, ma anche e soprattutto quello di Alex Meret, portiere del Napoli praticamente messo alla porta dal club azzurro quest'estate.

Meret è tra i nomi preferiti delle Foxes per la successione di Schmeichel in queste settimane e le parti stanno cercando un'intesa per capire quanto sarà fattibile l'affare. Il club azzurro spera di lasciar andare Meret per poter poi dare il benvenuto a Kepa, che il Chelsea sta liberando nel frattempo, nell'attesa di definire l'acquisto dalla Mls di Slonina.