Napoli-Leicester, Zielinski ispirato e Mario Rui dimostra personalità

Il Napoli si divora il Leicester, magari in modo poco spettacolare ma ugualmente impressionante per solidità, ordine, virile applicazione, podismo, energia, cuore, nervi, tutto. La squadra inglese va a sbattere nella ripresa contro un blocco di granito che non molla un filo d’erba fino al 90’, non lasciando speranze agli avversari né elementi al caso. Senza le sventure nelle due mischie del primo tempo, con l’errore di Rrhamani e poi quello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati