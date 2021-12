Petagna si tiene la qualificazione: «Più si gioca e meglio è per noi»

Protagonista del match contro il Leicester anche Andrea Petagna. «Oggi contava vincere, ci tenevamo molto all'Europa League. Magari c'erano giocatori in campo che avevano giocato di meno, ma volevamo dimostrare la nostra voglia di passare il turno» ha detto in conferenza.

LEGGI ANCHE Spalletti, il Napoli ha un'anima: «Vittoria sprone anche per l'Empoli»

«Siamo una rosa molto competitiva, ci mancano alcuni elementi fondamentali come Koulibaly, Anguissa ed Osimhen. Però chi entra in campo deve farsi trovare pronto, si lavora in settimana e si seguono i dettami dell'allenatore» ha continuato. «Andare avanti era un obiettivo, speriamo di avere lo stadio pieno negli spareggi contro una terza di Champions League. Più partite ci sono, meglio è per noi».