Napoli-Leicester, Rrahmani c'è: «Ci giochiamo tutto in 90 minuti»

«Abbiamo una responsabilità ogni volta che andiamo in campo». Amir Rrahmani mette le cose in chiaro, il Napoli domani atteso alla sfida contro il Leicester, decisiva per la qualificazione al turno successivo di Europa League. «È una partita speciale, in 90’ si deciderà la sorta di entrambe. Dobbiamo entrare in campo subito pronti e dare tutto fino alla fine. Una squadra forte come il Napoli deve avere due giocatori forti per ogni ruolo, così come abbiamo in difesa. Spalletti ci prepara per ogni avversario in maniera diversa, bisogna sempre essere concentrati al massimo».

«Ci giochiamo tutto in 90 minuti, tutti sognano partite come questa perché è l’occasione per capire quale calciatore è un calciatore vero, che ha qualcosa in più» ha continuato Rrahmani in conferenza. Ma una eventuale eliminazione sarebbe un fallimento per la stagione? «Noi abbiamo sempre una responsabilità quando andiamo in campo, campionato o Coppa che sia. Vorremmo vincerle tutte anche se non sempre ci riusciamo. Sono cambiato senza Koulibaly in campo? C’è sempre la possibilità di migliorare, anche quando giochi in un top club. In tutti gli aspetti, tecnici o tattici».