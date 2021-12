Spalletti, il Napoli ha un'anima: «Vittoria sprone anche per l'Empoli»

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Napoli passa il turno - anche se da secondo in classifica - e soprattutto torna a vincere. «Quando prendi due gol come quelli che abbiamo preso noi e sei in difficoltà come lo eravamo noi la reazione è una cosa da conservare. La squadra ha mostrato carattere e personalità, bisogna dirlo, hanno un'anima e un carattere chiari. Nelle difficoltà non ci siamo persi, anzi abbiamo vinto la partita» le parole di Luciano Spalletti.

«È una vittoria importante anche per il campionato, sono convinto che da questa partita prenderanno forza molti dei nostri» ha continuato a Sky. «Stasera potevo mettere Politano ma non si è sentito bene dopo pranzo e ho evitato di inserirlo. Manolas ha stretto i denti ed è venuto con noi, abbiamo tanti che stanno ancora cercando la condizione migliore come Ounas e Malcuit. Elmas sa adattarsi a ogni ruoli, sa far bene da tutte le parti e tira fuori la roba giusta. È il calciatore che ha giocato più di tutti se pensiamo anche alla nazionale».