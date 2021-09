«Via libera dal governo inglese ai giocatori europei per le Coppe»

Osimhen, Koulibaly e Ospina pronti a partire per Leicester. Si sblocca la situazione dall'Inghilterra riguardante giocatori che provengono dalle zone rosse. I tre azzurri la settimana scorsa avevano giocato in Paesi inseriti nella black list del Regno Unito riguardo le norme anti-Covid.

Ovvero, una volta sbarcati su suolo inglese, i tre giocatori del Napoli avrebbero dovuto sottostare a una quarantena di dieci giorni. Sembra, come riporta il Times, che il governo inglese cambi in quest ore il regolamento in questione, perché naturalmente nella stessa situazione del Napoli si trovano diverse squadre che dovranno andare a giocare in Inghilterra nelle prossime 48 ore in Champions e giovedì in Europa League, come il Napoli, e in Conference League.