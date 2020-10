Gaetano Letizia e il Benevento sono pronti per il derby campano di domenica. «Domenica affronteremo una grande squadra dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo più concedere così tante palle gol come è successo in occasione delle sconfitte contro Inter e Roma» ha detto il difensore giallorosso. «Il mio sogno è celebrare lo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento, così a fine stagione faremo una bella festa tutti insieme».

«Temiamo che gli azzurri possano scaricare su di noi la rabbia per la battuta d’arresto in Europa League» ha detto a Radio Crc. «Domenica per affrontare al meglio il Napoli dovremo stare molto attenti in difesa. Inzaghi è molto attento alla nostra alimentazione, mi ha sorpreso al bar a mangiare una crostata e non mi parla da tre giorni. Sogno la convocazione in Nazionale, se continuerò a fare bene col Benevento, magari finalmente arriverà la chiamata di Mancini».

