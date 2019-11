LEGGI ANCHE

Insieme agli altri 19 club della Serie A, pubblichiamo questa lettera aperta per chiedere aiuto nel combattere il razzismo. Ci impegniamo pubblicamente a fare meglio e chiediamo una efficace policy contro il razzismo, con nuove leggi e regolamenti.

«Siamo persone normali: tu devi volere bene a me come io voglio bene a te». Con queste parole di Kalidou Koulibaly ilsponsorizza via social una nuova campagna contro il razzismo, problema dilagante sui campi di calcio di mezza Europa.«Insieme agli altri 19 club della Serie A, pubblichiamo questa lettera aperta per chiedere aiuto nel combattere il razzismo. Ci impegniamo pubblicamente a fare meglio e chiediamo una efficace policy, con nuove leggi e regolamenti», ha scritto il club azzurro, che dal proprio sito ufficiale ha pubblicato una lunga lettera per combattere i razzisti.