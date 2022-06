Napoli, in Ligue 1 il nome nuovo: interesse per il francese Nyamsi

Si chiama Gerzino Nyamsi, ha 25 anni e nell'ultima stagione ha attirato un bel po' di attenzioni giocando in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo. È il suo il profilo nuovo accostato al Napoli, un difensore centrale in rampa di lancio per cui avrebbero chiesto informazioni anche due club della Premier League come il Newcastle e il Leeds per il prossimo anno.

Nyamsi è nato nel 1997 a Saint-Brieuc da genitori camerunesi, ha collezionato 34 presenze in Ligue 1 con quasi 3mila minuti giocati in campo. È diventato così una delle colonne dello Strasburgo, giocando difensore centrale, non è importante se sul centro-destra o sul centro-sinistra. Ha indossato la maglia della Francia nelle nazionali minori. Il suo contratto con il club francese scade nel 2025.