Napoli, il Lille fa il prezzo per David: servono 50 milioni per sostituire Osimhen

La vicenda di mercato relativa a Victor Osimhen è appena all'inizio, ma il Napoli negli ultimi mesi ha cominciato già a guardarsi intorno per la sua eventuale sostituzione.

Le strade del mercato porterebbero ancora una volta a Lille: agli azzurri, infatti, piace da tempo il profilo di Jonathan David, canadese che aveva sostituito anche in Francia Osimhen al momento del suo passaggio al Napoli.

Secondo Footmercato, il Lille avrebbe anche fatto il prezzo del suo attaccante: almeno 50 milioni di euro. La cifra pagata - in totale - anche dal Napoli tre stagioni fa per Osimhen. Nell'ultima stagione, il classe 2000 è definitivamente esploso anche con la maglia del club: David ha messo insieme 37 presenze con 24 gol in Ligue 1.