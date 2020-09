LEGGI ANCHE

Ceduti al Lille nell'ambito dell'affare Osimhen , Luigie Cirotornano in Italia: i due prodotti del vivaio azzurro erano stati ceduti dal Napoli al club francese lo scorso luglio, come contropartita insieme a Orestis Karnezis per l'arrivo della punta nigeriana, ma illi ha rispediti in prestito alla Fermana che milita in Serie C.A ufficializzarlo lo stesso club di Fermo. «La Fermana comunica ufficialmente un doppio arrivo importante dal Lille. Il ritorno in gialloblù, con la formula del prestito dalla società francese del Lille, dell’attaccante classe 1998 Luigi Liguori . Un gradito ritorno in casa Fermana visto che il giovane attaccante napoletano ha vissuto la stagione scorsa in maglia gialloblù. Insieme a lui un altro prestito importante, quello dell'attaccante: classe 2000 anche Palmieri era passato qualche settimana fa al Lille ma ora lo seguirà proprio in maglia gialloblù. Anche lui arriva con la formula del prestito a rafforzare il reparto avanzato gialloblù» si legge dal comunicato del club.