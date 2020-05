LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Francia ne sono certi: tra Napoli e Lille potrebbe esserci un legame di mercato molto importante quest'anno. Il club francese ha l'obbligo di vendere, ma sarà difficile rinforzare le casse con una sola cessione - come accaduto conlo scorso anno, finito all'dopo un lungo tira e molla anche con il club di De Laurentiis -, ecco perché più cessioni potrebbero essere sicuramente un'opzione per la squadra di Ligue 1.Tra le pedine più in vista, una punta e un difensore che piacciono tanto anche a giuntoli. Secondo quanto riportato da Le10Sports, gli azzurri avrebbero anche già formulato laal club per l'attaccante nigeriano, mentre resta nei radar il difensore brasiliano che andrebbe in scadenza solo nel 2023. A seguirli anche diversi club di Premier, con ilin prima fila.