Saranno meno di ventimila spettatori per l'ultima gara del 2022 del Napoli dei record. Un bel po', non c'è che dire, per quello che è solo un test-match con il Lille (ore 20). E sarebbero stati anche di più se la gara non si giocasse in una serata tradizionalmente destinata ai preparativi per il Natale. A Spalletti, d'altronde, serve come il pane questa amichevole, che poi è l'ultima prova prima del ritorno del campionato, il 4 gennaio con l'Inter. Degli applausi, dei consensi e persino del risultato, al tecnico di Certaldo non importa proprio nulla: ovvio, fa sempre piacere regalare sorrisi ai tifosi ma l'allenatore del Napoli deve sperimentare e valutare in serenità le varie alternative, anche se sa bene che il blocco monolitico che ha stracciato gli avversari nella prima parte della stagione è intoccabile. Lui per primo sa bene che è così.

APPROFONDIMENTI Napoli, ciao 2022: un anno da ricordare aspettando con ansia il 2023 Victor Osimhen, l'intervista esclusiva: «Il gol più bello sarà quello dello scudetto col Napoli»

Ed è intoccabile la struttura: si ripartirà a Milano dal 4-3-3 e con la stessa formazione dell'ultima gara di campionato. Stasera i reduci del Mondiale non ci saranno, anche perché sono fermi da troppo tempo (magari potrebbero andare in panchina e giocare giusto qualche minuto) mentre Rrhamani non verrà rischiato. Lo rivederemo solo a San Siro e probabilmente in panchina. Non ci saranno neppure Sirigu e Demme con il Lille mentre torna tra i disponibili Politano.



Spalletti ha spiegato il significato tecnico dell'amichevole di stasera col Lille, verifica che la squadra non deve prendere come una passeggiata. Osimhen, nell'intervista al Mattino, ha sdoganato senza indugi la parola scudetto, lasciando intendere che c'è nel gruppo una grande consapevolezza del traguardo. In barba, a decine di anni di scaramanzia. In realtà ci sono molti aspetti che si sovrappongono a quello tecnico nel match con i francesi, il più importante è certamente la capacità degli azzurri di reggere il contraccolpo del ko con il Villarreal, la prima avversaria dell'anno che ha dato lezione di gioco agli azzurri. Sia ben chiaro, solo in allenamento.

Ma magari il Napoli potrebbe aver voglia di mostrare una reazione d'orgoglio: il Lille è settimo nella Ligue 1 (domina il Psg di Messi e Mbappé) ed è la squadra da cui arriva Osimhen. Stasera, in ogni caso, ci sarà grande spazio anche per Simeone. Il tecnico intende lanciare un segnale molto preciso al gruppo: dovrà essere monolitico, senza crepe. La prova col Lille segue di pochi giorni quella con il Villarreal ma è verosimile che, nella rotazione di tutti gli uomini a sua disposizione tra le due partite, Spalletti privilegi proprio in questo secondo appuntamento le presunte riserve, con l'alternanza dei centrocampisti e dei moduli in campo (dal 4-2-4 al 4-3-3). Non c'è tempo per il battesimo della formazione da opporre all'Inter, perché mancheranno cinque titolari (ieri è tornato Zielinski e solo oggi rientrerà Kim) ma poi ci saranno altri due giorni di allenamento a Castel Volturno prima del break natalizio e per provare ad avvicinarsi al ritorno del 4 gennaio.





Ovvio che dispiace tenere da parte una iraddidio come Raspadori, ma Jack sa che non si può cambiare strategia tattica per farlo giocare. Solo se Osimhen sarà in affanno, sarebbe pronto a essere schierato là davanti l'affidabile ex attaccante del Sassuolo. A centrocampo il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski è ormai considerato quello titolare. E gli unici veri ballottaggio sono per le maglie di terzini sinistro e quello di ala destra. Il grande sogno che insegue nel 2023 Spalletti è la conferma della totale intercambiabilità degli interpreti dentro lo spartito tattico offensivista, marchio ormai inconfondibile di una squadra assurta a prototipo, proprio in forza del suo modello di gioco unico: Spalletti ne va fiero di questo progetto varato questa estate e ovviamente non cade in alcuna tentazione di cambiare per il gusto di cambiare. Ieri, sui social, è apparso il discorso che Spalletti ha fatto ai ragazzi delle giovanili.

Un discorso che ricorda le parole di Osimhen «siamo noi i padroni del nostro destino» pronunciate nell'intervista al Mattino di ieri. D'altronde, Spalletti è un personaggio chiave nell'esplosione dell'attaccante nigeriano. «Non fatevi dire che tanto non sei bravo o che ci sarà qualcuno che ti passa davanti. No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino non quello che vi dicono gli altri. Voi avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra e diventare una bella squadra e un gruppo di ragazzi che si diverte che poi è quella la cosa più importante». La gara di questa sera sarà arbitrata dall'internazione napoletano Fabio Maresca, presidente della sezione Aia di Napoli. La gara sarà visibile su SkySport in pay per view e su Dazn.