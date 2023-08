Inviato a Castel Volturno

Vero, domani si gioca, c'è la prima giornata. Ma i padroni del vapore vogliono il mercato aperto e le squadre che sono ancora dei cantieri con i lavori in corso. Dunque, nessuna meraviglia se De Laurentiis ha passato le ultime ore di vacanza in attesa che il Celta Vigo accetti l'offerta per Gabri Veiga e aspettando che Zielinski sciolga la riserva, fermi la sua partenza per la Saudi League e dica di sì al rinnovo in azzurro. I nodi sono tutti lì sulla mediana, poi il mercato degli azzurri potrebbe persino dirsi concluso. Perché Garcia ha detto a Zanoli e Zerbin che fanno parte del progetto, per grande gioia di De Laurentiis e del suo direttore sportivo Meluso che ha così smesso di andare a caccia di un terzino e di un'ala di riserva. Ovvio, il sogno resta Koopmeiners ma mica davvero l'Atalanta pensa che il Napoli si spingerà oltre i 40 milioni? Dunque, a meno che davvero De Laurentiis non faccia un altro rilancio-choc (l'ultimo si è fermato a quota 37 milioni e Percassi non si è smosso sul suo no) la trattativa è a un binario morto. Al contrario di Veiga che sembra davvero vicinissimo.

Non cerchiamo indizi nella casa a Varcaturo: il polacco l'ha lasciata vuota dopo il furto subito, perché la moglie non vuole saperne di tornare lì. Quindi, il rinnovo (se dovesse arrivare, ma le possibilità sono alte) coinciderà anche con la scelta di una nuova abitazione. In sintesi: Piotr non dà indizi su quello che farà, ma quello che è certo è che gli emissari del fondo sovrano Pif sono spariti ancora una volta. Per il Napoli è un passo indietro dopo il colpo di reni del week end scorso. Zielinski conosce le condizioni per restare: se non va a Riad, deve accettare il triennale da quasi 2,5 milioni l'anno.

E Veiga? Poiché Demme andrà via (l'Hertha Berlino è tornata a chiederlo), il baby talento galiziano va adesso di fretta e aspetta che Napoli e Celta si mettano d'accordo. Il club azzurro proverà fino alla fine a non pagare la clausola, ma come con Fabian è pronta a cedere. Il punto è che vorrebbe l'inserimento di una serie di bonus e magari anche una dilazione in tre anni. In ogni caso, Veiga ha detto sì ai cinque anni di contratto in azzurro. Non sarebbe male una linea mediana con questi gioielli: una qualità che tradirebbe anche la tentazione di Garcia di puntare a un centrocampo a 4. Cosa che con l'arrivo anche di Veiga non sarebbe un'utopia.

Il Napoli e l'agente Calenda sono riusciti nell'impresa di abbassare i riflettori: d'altronde, i sauditi dell'Al Hilal ora sono piuttosto sazi dopo aver strappato ai cugini qatarioti del Psg Neymar junior. Dunque, la caccia grossa è finita. Osimhen conosce le condizioni del Napoli: 12 milioni per tre anni, una clausola (una sola per l'Europa e il resto del mondo) da 150 milioni di euro, diritti di immagine che in parte possono essere gestiti dalla sua agenzia. Condizioni straordinarie che il Napoli concede alla sua stella dopo il lungo tira e molla con il suo procuratore che nell'ultimo mese ha incontrato De Laurentiis e Chiavelli per una decina di volte. Il Napoli ora non ha più fretta: considera la trattativa conclusa e più tardi firma Osimhen, più tardi entrerà in vigore il contratto che lo renderà il più pagato d'Italia (al momento viaggia ancora attorno ai 4 milioni di euro). Il rinnovo a fine mercato era lo scenario più logico: Osimhen sognava la Premier ma è rimasto scosso dall'offerta da 35 milioni dei sauditi. Si è guardato intorno. Ora che resta al Napoli, ovvio che è pronto a firmare. Senza alcun rimpianto. L'annuncio? Non è un contratto facile, ma l'intesa nei dettagli principali è determinato. Ballano ancora i bonus: lo scorso anno il primo da 130mila euro scattava al gol numero 20. Vanno tutti ritoccati all'insù. Cosa che prevede tempo. Come per il jolly dell'Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom: contatti avviati attorno al 20 luglio, tutto legato all'addio di Lozano.

Piano piano, De Laurentiis sta davvero soddisfacendo le richieste dei campioni d'Italia. Rinnovano quasi tutti, ultimo in ordine di tempo Mario Rui. E c'è una questione che va affrontata: il contratto di Kvara. Il georgiano attende con pazienza che arrivi anche il suo momento e De Laurentiis ha chiesto (e ottenuto) agli agenti di aspettare la fine del mercato per ridiscutere i termini del contratto: vero che è ancora lunghissimo, altri 4 anni, ma è chiaro che in questo momento è uno con gli stipendi meno pagati della rosa azzurra. Ed è una questione che va affrontata. A Dimaro, quando pure Mamuka Jugeli e l'intermediario Zaccardo sono stati a cena con i dirigenti del Napoli, l'argomento dell'aumento dello stipendio è stato solo sfiorato ma De Laurentiis pensa a far felice la stella eletta miglior calciatore della serie A: si parla di un nuovo ingaggio attorno ai 3,5 milioni, oltre ai bonus. Senza clausola perché il patron azzurro preferisce non inserirle.