A occhio e croce, Veiga prenderà nelle prossime ore un bel volo direzione Roma per sostenere le visite mediche. Tutto è fatto, praticamente operazione conclusa con un colpo di reni di De Laurentiis che è riuscito a non versare la clausola da 40 milioni garantendo il 5 per cento sulla futura rivendita (se avviene entro 3 anni). Il galiziano guadagnerà circa 2 milioni all'anno per 5 anni e anche lui deve rinunciare ai diritti di immagine. Una curiosità, però: nei contratti con i nuovi calciatori il club vuole inserire una particolare postilla legata all'eventuale produzione in proprio anche di altri capi di abbigliamento. Segnale che oltre alle maglia fatte in casa, nell'ufficio marketing del Napoli si pensa anche ad altro. Veiga, dunque, è pronto a essere annunciato: è un delizioso centrocampista che il Napoli segue dalla primavera, su indicazione del vecchio ds Giuntoli.



25 milioni spesi fino ad adesso per avere due giocatori che non sono ancora pronti al nastro di partenza. Come Natan e Cajuste. Ci vuole tempo e pazienza con i giovani, ovvio. Un anno fa, Kim e Kvara all'esordio a Verona fecero scintille. Ed era Ferragosto. Ovvio, che il piazzamento di Ostigard a metà campo lascia aperto il sospetto che il Napoli possa cercare un altro difensore: il brasiliano è stato un ripiego, dopo i no di Danso (Lens) e Kilman (Wolverhampton). Dunque non è escluso che possa succedere qualcosa, magari operazione in prestito. Occhio a Mohamed Simakan, 23 anni, centrale del Lipsia. È un prospetto che non è stato mai abbandonato. E non è detto che, in ottica Champions, il Napoli possa fare un altro sforzo. Capitolo Koopmeneirs chiuso dopo il dietrofront (ennesimo e definitivo) di Zielinski: la firma sul rinnovo durante la sosta.

Fabian, di questi tempi, non andava neppure in panchina. Era fuori rosa. Lozano no, nella lista di Frosinone c'era. Dunque, formalmente non gioca solo per ragioni tecniche. C'è quell'editto di De Laurentiis («se non rinnova, non gioca») che pesa ancora. Ma Lozano al momento non rinnova, anche perché l'offerta sul tavolo del messicano è di circa 2,2 milioni all'anno e il Chucky non intende rinunciare a 4,5 milioni di questa ultima stagione. Ma è il Fondo Pif, che fino ad adesso ha solo creato ansie, scompiglio e preoccupazioni, a venire in soccorso: perché gli arabi hanno presentato un'offerta da 12 milioni per il messicano.

Il Napoli ne vuole 25 (lo ha pagato ben 42 milioni nel 2019). Ma tra dodici mesi lo perde a zero, dunque De Laurentiis e il fidato Chiavelli stanno facendo un'attenta valutazione. E nel frattempo, stanno tutelandosi con Jesper Lindstrom, classe 2000, danese, centrocampista dell'Eintracht Francoforte. Lindstrom ha affrontato gli azzurri negli ottavi di Champions ed è lì che è finito nell'agenda del club. Contatti ci sono da qualche settimana e il danese ha già dato il via libera. Eintracht pronta a trattare e l'operazione avanza molto velocemente tra una riunione e un'altra.

Sono ore intense per il ds azzurro Meluso. Un po' alla volta sta per completare una serie di operazioni, per così dire, minori. Per esempio: ieri, con il manager Sommella, ha definito l'ingaggio di Cheddira. Trasferimento in famiglia e il marocchino da oggi è a Frosinone, alla corte di Di Francesco. Non solo: ultime dettagli per il passaggio di Gaetano all'Empoli: affare in fase di stallo, ma davvero a buon punto. Zanoli non lascia il Napoli, a meno che i pretendenti non presentino offerta da 20 milioni: sarà il vice di Di Lorenzo. Proprio il capitano e Osimhen (che ieri è uscito dal campo indossando la sua maglia numero 59) lo hanno convinto a restare nel gruppo. E stesso discorso per Zerbin. Demme, invece, ha puntato i piedi: con il Napoli c'è ormai una guerra fredda. Vuole andare all'Hertha Berlino ma vuole farlo a prezzo di saldi. Il Napoli aspetta qualche altra offerta.