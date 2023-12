Napoli, il Lione apre per Cherki: ci sono Juventus e United

Torna forte il nome di Rayan Cherki tra quelli accostati al Napoli in vista di una finestra di mercato che si aprirà tra poco nel calcio internazionale. Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis non devono per forza mettere mano alla fase offensiva ma quello del calciatore del Lione è un talento che sembra anche un'occasione, pronto a lasciare la Ligue 1.

Visto il contratto in scadenza, infatti, il Lione sarebbe pronto a lasciarlo andare già durante la stagione per non perdere il valore del calciatore, secondo quanto riportato da Sport. Una situazione che ha fatto drizzare le orecchie a diversi club: 20 milioni di euro per il 20enne francese che piace al Napoli ma anche alla Juventus in Serie A, così come al Manchester United che lo porterebbe volentieri in Premier League. Anche il Tottenham sarebbe tra i club interessati al calciatore.