LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una visita speciale quella di ieri a Castelvolturno di, ex selezionatore della nazionale italiana campione del Mondo nel 2006. «Come ogni anno torno volentieri a Napoli per visitare alcuni amici. Ne ho approfittato per fare un salto a Castel Volturno ed incontrare Rino Gattuso» ha confermato l'ex Ct che nell'anno del Mondiale vinto aveva proprio l'attuale allenatore azzurro in rosa.«Abbiamo chiacchierato un paio d’ore, ci siamo abbracciati, è una persona con la quale ho un rapporto speciale» ha continuato Lippi a Radio Kiss Kiss, che ha poi commentato anche il momento degli azzurri. «Il Napoli è una squadra forte, lo sappiamo. Così come sapevo che Gattuso avrebbe dato tanto al club e che avrebbe sistemato le cose. Era solo una questione di tempo ed i risultati gli stanno dando ragione».