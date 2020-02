LEGGI ANCHE

Diego, Stanislave Matteo: ci sono tutti i nuovi acquisti azzurri nella nuova lista Uefa presentata in queste ore in vista della seconda fase della competizione. Il Napoli ha voluto inserire le tre nuove pedine che potranno così dare una mano importante a Gattuso nel doppio confronto degli ottavi contro il Barcellona.Per tre nuovi ingressi, però, ecco anche tre esclusioni: la prima era quella di Kevin, il terzino francese operato al crociato ad ottobre e quindi impossibilitato a scendere in campo. Con lui restano esclusi anche Faouzi Ghoulam e Amin, entrambi mai entrati nelle gerarchie del nuovo posto e anche possibili partenti a fine anno.Meret, Ospina, KarnezisMario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas;Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka;Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.