Napoli-Liverpool 4-1, poker da urlo ai Reds: il capolavoro di Spalletti

Grande partita del Napoli di Spalletti che cala il poker contro il Liverpool e lo annienta 4-1 nella prima giornata del gruppo A di Champions League. Primo tempo magistrale degli azzurri che colpiscono un palo dopo 42' secondi e poi segnano tre reti con Zielinski su rigore, Anguissa e Simeone e sbagliano un rigore con Osimhen. Nella ripresa poker ancora con Zielinski e gol della bandiera della squadra di Klopp con Luis Diaz. Un inizio di stagione critico per i reds sia in Premier che in Champions. Il Napoli resta così imbattuto in questo inizio di stagione.

Subito acuto d'oro per Osimhen che dopo nemmeno 1' supera Alisson fuori area e stampa la palla sul palo. Napoli arrembante in avvio, nonostante il proverbiale pressing alto dei Reds. Quindi al 3' è Zielinski ad andare vicinissimo alla rete, deviazione e fallo di mano in area di Milner: è calcio di rigore! Zielu va sul dischetto, rincorsa breve: 1-0 per gli azzurri. Il Liverpool prova a rialzare la testa ma al 16' Virgil Van Dijk atterra Osimhen in area: secondo rigore per gli azzurri e ammonizione per il difensore. Sul dischetto va Victor che si fa parare il tiro da Alisson, poi Di Lorenzo non approfitta sulla ribattuta. Il Napoli quindi si deprime e concede più spazi ma al 27' un nuovo guizzo di Osimhen imbecca Kvara che batte sicuro a rete ma il Liverpool con Virgil si salva sulla linea! Salah poco dopo ci prova, Meret para a terra. Poi al 31' l'apoteosi: Kvara recupera palla e serve Anguissa che con uno show in area sigla il raddoppio! I Reds si affidano a Virgil di testa ma para bene un sicuro Meret. Occasionissima poco dopo per Diaz su errore di Kim ma la palla per fortuna va fuori. Sul finire del primo tempo Osimhen si fa male, forse uno stiramento: entra il Cholito Simeone. Che al 44' segna il terzo gol su un assist fenomenale di Kvara! Termina così una prima frazione da sogno.

Nella ripresa c'è Matip per i Reds, che subito ci prova di testa ma Meret è attento. E arriva subito il 4-0 con Zielinski imbeccato da Simeone, scavetto ad Alisson e gol! Ma un minuto dopo Luis Diaz lasciato solo va al tiro e sigla il 4-1. Il Liverpool a questo punto spinge, gli azzurri stringono i denti. Pronti i cambi: dentro Zerbin e Lozano per Kvara e Politano. Il messicano va subito al tiro (ma poteva appoggiarla ai compagni accorrenti). Meret si ripete su Diaz con una grande parata. Errore di Kim, ma la difesa mette una pezza. Poi Lozano troppo egoista divora una grande occasione in contropiede. Entrano Mario Rui ed Elmas per Zielu e Olivera. Il Napoli tiene, non va mai veramente in affanno. Prova le ripartenza con poca lucidità. E alla fine è gioia grande. Grandissima.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 18 Simeone, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.

Liverpool (4-3-3)

1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 2 Gomez, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 7 Milner, 3 Fabinho, 19 Elliott; 11 Salah, 9 Firmino, 23 Luis Diaz.

A disposizione: 13 Adrian, 95 Davies, 6 Thiago Alcantara, 20 Jota, 21 Tsimikas, 27 Nunez, 29 Arthur, 32 Matip, 43 Bajetic, 47 Phillips. All. Klopp.