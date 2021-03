Napoli e Liverpool su Mbemba: il difensore in scadenza nel 2022

Il nome nuovo del mercato del Napoli potrebbe essere quello di Chancel Mbemba, difensore alla ribalta in queste ore per la grande prestazioni in Champions League con la maglia del Porto contro la Juventus. Il congolese, 26 anni, è finito sul taccuino azzurro e anche su quello del Liverpool - come riportato da Liverpool Echo -, in cerca di un centrale per il prossimo anno.

Mbemba, 26 anni con un passato tra Anderlecht e Newcastle prima di arrivare in Portogallo, sta vivendo uan stagione da protagonista al Porto: fin qui ha messo insieme 33 presenze e anche un gol in stagione. Difensore centrale di oltre 180 centimetri e terzino destro all'occorrenza, il contratto di Mbemba con il Porto scadrà tra un anno, fattore che lo rende interessante agli occhi di diversi top club in giro per l'Europa.

Ultimo aggiornamento: 20:02

