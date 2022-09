Napoli-Liverpool, Di Lorenzo: «L'obiettivo è superare il girone»

La fascia al braccio pure in Champions League, un’emozione forte per Giovanni di Lorenzo che torna a giocare nella competizione più importante d’Europa per club ma stavolta da capitano del Napoli. «Tornare in Champions è importante per me, per la squadra e per i tifosi. Abbiamo voglia e determinazione. Cercheremo di fare una grande partita, spinti dal nostro pubblico» ha detto il terzino toscano in conferenza con Luciano Spalletti, per presentare l’esordio di domani sera contro il Liverpool «Poca esperienza? Anche io ne ho poca. Ma abbiamo voglia di giocare contro le big europee. Non abbiamo avuto troppo tempo per prepararci ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Il Liverpool è una grande squadra, lo sappiamo, ma vogliamo fare la nostra partita senza timore. Dovremo essere coraggiosi, avere personalità nonostante la poca esperienza. Dopo due anni di assenza il nostro obiettivo è superare il girone».

Una sfida dal sapore speciale, un big match davanti alla gente del Maradona che vuole il sold out decisivo per stare accanto agli azzurri. «È una spinta in più. In campo siamo undici come loro. Tutto dipenderà dal confronto in campo, affrontiamo grandi calciatori ma con entusiasmo potremo metterli in difficoltà, spinti anche dal Maradona» ha continuato Di Lorenzo in conferenza stampa «In questo momento Kvaratskhelia è sotto i riflettori per la sua partenza in stagione, speriamo possa continuare così anche domani. Dovremo essere bravi e attenti in difesa, ma non dipende solo dai difensori. Hanno attaccanti fortissimi e giocano in verticale, serve attenzione. In partite così devi prenderti rischi, quando avremo la palla dovremo mostrare le nostre qualità. Serve equilibrio ma anche personalità. Il Liverpool non è in difficoltà. La Champions non è la Premier, vorranno partire bene. Ma anche noi a casa nostra vogliamo fare una gran partita. La fascia? Ho sentito Insigne e Koulibaly dopo essere diventato capitano, si sono complimentati con me. Non siamo più compagni di squadra ma ci sentiamo ogni tanto per l’amicizia che abbiamo».